Volksschule darf nicht nur auf die Besten setzen

Sie haben in überdurchschnittlichem Mass zum schwachen Gesamtresultat beigetragen. In Basel-Stadt liegt deren Mathe-Erfolgsquote nahe bei null. Möglicherweise überfordert auch der Lehrplan 21 die weniger guten Schülerinnen und Schüler.

Die nationale Studie zu den Vergleichstests vermittelt keine Patentrezepte. Empfehlungen enthält sie aber schon. So seien etwa die Unterrichtsbedingungen vertieft zu untersuchen: die wahrgenommene Unterstützung, die Strukturierung des Unterrichts, die Klassenführung. Es ist sicher nicht falsch, in den nächsten Jahren einen Blick auf die Praxis in den erfolgreichen Kantonen zu werfen.

Und: Dievier Kantone des Bildungsraums Nordwestschweiz verfügen mit der Fachhochschule über eine gemeinsame Bildungsinstitution, die logischerweise jetzt herausgefordert ist, ihren Anteil zu künftig verbesserten Mathematik-Grundkenntnissen zu leisten.

Wer aus den Vergleichstests gleich schliesst, dass die Nordwestschweizer Schulen schlechte Schulen sind, liegt nicht richtig. Die Erfolgsquoten an den Universitäten und bei den Berufsabschlüssen belegen das Gegenteil. Doch offensichtlich reichen gute Spitzenresultate nicht, bei Vergleichstests auf allen Niveaus akzeptabel abzuschliessen. Einfach zur Tagesordnung übergehen, wie dies etwa die Basler

Erziehungsdirektion will, genügt deshalb auf keinen Fall. Es braucht Verbesserungen, denn die Volksschule darf nicht nur die Besten im Fokus haben. Minimale Mathematik-Kenntnisse sind in vielen Berufen notwendig. Es ist deshalb richtig, dass in Baselland die Bildungsdirektion Massnahmen angekündigt hat.

Die Verteilung der Bildungsressourcen ist in der Nordwestschweiz stark auf die Erfolgreichen ausgerichtet. Eine eigene Universität und eine eigene Fachhochschule belegen dies auch. Doch die Ausbildung in den Hochschulen sollte nicht zulasten anderer Bildungsinstitutionen gehen. Wenn ein Fazit aus den Tests gezogen werden kann, dann dieses: Gute Bildung darf kein Privileg der Elite sein. Entsprechend darf auch die Volksschule nicht einseitig auf die Besten setzen.