Unternehmer fordert Entschädigung für Event-Branche

Unterhaltung Besonders stark trifft die Coronavirus-Krise die Event-Branche. Die Basler Firma Act Entertainment AG ist eine der führenden Organisatorinnen von Konzerten, Musicals und Shows in der Schweiz. Sie musste etwa die Musikshow «Star Wars» im Musical-Theater Basel absagen und den Auftritt der deutschen Komikerin Carolin Kebekus (ebenfalls im Musical-Theater) auf ein noch unbekanntes Datum verschieben. Der Abend mit dem Popstar Max Giesinger im Rhypark soll am 27. August statt am 12. März stattfinden.