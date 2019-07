Unter Maulhelden und nachlässigen Eltern

Patricia Cueni hat Glück. In Reinach behält die ausgebildete Rettungsschwimmerin vier Becken im Auge. Sie sagt: «Dieses Problem kenne ich hier gar nicht.» Natürlich habe sie schon erlebt, dass ihr gegenüber jemand ausfällig wurde. Jedoch nicht in einem groben Mass und vor allem sehr selten. «Das überhöre ich dann einfach.» 95 Prozent ihrer Klientel seien Familien mit Kindern, über 80 Prozent Stammkundschaft.

Handy wichtiger als Kind

Es gebe aber genug anderes im Alltag, das einen fordere. Ein echtes Problem seien Eltern, die ihren Kleinkindern nicht genügend Aufmerksamkeit entgegenbringen. «Es gibt immer wieder Kinder, die wir aus dem Wasser holen müssen», erzählt Cueni, «ihre Eltern lesen ein Buch, sind mit dem Smartphone beschäftigt oder im Restaurant.» Sie würden sich auf den Hütedienst Bademeister verlassen. «Diesen Job können wir nicht übernehmen.»

Zu sehr würden sich einige ­Eltern auf die Schwimmflügel ihrer Kinder verlassen. «Schwimmflügel vermitteln eine falsche Sicherheit», warnt Patricia Cueni. Diese Schwimmhilfen könnten undicht sein oder von den Armen rutschen, wenn das Kind ins Wasser springt. Für die Bademeister sei ein solcher Notfall fast unmöglich zu sehen. «Die Angst davor begleitet uns immer», gesteht Cueni.

In den letzten Tagen und Wochen ertranken gleich mehrere Personen. Darunter eine 27-jährige Frau im Schwimmbad der Oberbaselbieter Gemeinde Itingen. Die Menschen unterschätzten die Gefahren sehr oft, gerade was Flüsse und Seen betreffe. Strömungen, Kälte, Distanzen könnten zur Falle werden. «In den Schwimmbädern haben wir Gott sei Dank sehr wenige tödliche Unfälle», sagt Patricia Cueni. Sie meint aber, auch in überwachten Becken bleibe es eine Herausforderung, sofort zu erkennen, wenn jemand in Not gerät. «Weiss ein Gast, dass er ein medizinisches Problem hat», rät die 40-jährige Rettungsschwimmerin, «soll er das dem Bademeister mitteilen, bevor er ins Wasser steigt.»

Bademeisterinnen sind gegenüber den Bademeistern klar in der Minderheit. In Bottmingen besetzen sie zwei von zehn Stellen. In Liestal sind neben sechs Bademeistern zwei weibliche Aushilfen unterwegs. Frick und Gelterkinden verfügen über je fünf Stellen, aber nur Gelterkinden glänzt mit zwei Bademeisterinnen. Wahrscheinlich liege es an den unregelmässigen Arbeitszeiten, dass so wenige Frauen diesen Job ergreifen, an den Wochenenden, an denen gearbeitet werden müsse. «Als Mutter ist es zudem nicht einfach, wenn die ganzen Sommerferien über Hochbetrieb herrscht», meint Cueni, die selbst zwei Kinder hat. Dass die Frauen aber andere Berufe wählten, weil sie im Schwimmbad angepöbelt würden, denke sie nicht