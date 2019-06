Unispital eliminiert Fehlanreize

Seit Jahren stagnieren am Unispital die Fallzahlen in der Orthopädie, während private Akteure zulegen. Tiefe Zahlen sind für die an sich lukrative Orthopädie finanziell betrachtet schlecht, zudem sollten für ein Ausbildungsspital genügend Fälle für die Studierenden und Assistenzärzte vorhanden sein.

Hinzu kommt, dass der Kanton die Schraube anziehen will. Zu viele Anbieter gibt es, und es wird zu viel operiert – statistisch betrachtet offensichtlich auch unnötig. Dem will der Kanton einen Riegel schieben. Will das Ausbildungsspital also seine Orthopädie stärken, dann muss es auf Kooperation setzen.

Was das Unispital und das Bethesda am Freitag bekannt gaben, ist eine Kooperation, die primär nicht auf mehr Fälle setzt, sondern auf moderne Strukturen und auf die Beseitigung von Fehlanreizen. Damit möchte man sich stark positionieren und dafür wappnen, wenn der Kanton strengere Qualitätsregeln einführt. «Wir setzen auf Qualität», verspricht Unispital-Direktor Werner Kübler.

Seit 2012 haben die beiden Häuser eine Kooperation bei der Rückenchirurgie. Nun setzen die beiden Partner das um, was bei der Spitalfusion im grossen Stil auf dem Bruderholz entstehen sollte: Ein Orthopädiezentrum für planbare und ambulante Eingriffe. Das Unispital trennt nun also dieses Geschäft räumlich vom Notfallgeschäft.

Konkret: Planbare und ambulante Eingriffe an Schulter, Ellbogen, Hüfte, Beinen, Fuss, Knie und Sportorthopädie werden künftig am Standort Bethesda durchgeführt.

Höhere Tarife eingeführt

Am Unispital selber bleibt die Traumatologie, also Notfallmedizin für untere und obere Extremitäten. Ferner werden dort Infektionen an den Implantaten behandelt. Hinzu kommen Orthogeriatrie, die klinische Forschung sowie Tumorbehandlungen am Bewegungsapparat.