Ungleich verteilter Schulraum

Die Primarschule Niederholz in Riehen platzt aus allen Nähten. Die zugehörige Tagesstruktur und der Kindergarten sind auf dem selben Areal sogar in Containern untergebracht – ebenfalls in eher beengten Verhältnissen. Zudem sind in den letzten Monaten ungewöhnlich viele ­Familien nach Riehen gezogen, was die Situation zusätzlich verschärft.