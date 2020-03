Überforderter Neulenker sorgt in Basel mit Unfall für Stromausfall

Ein 20-jähriger Neulenker ist in Basel mit seinem Auto in der Nacht auf Samstag verunfallt und hat in einem Wohnquartier einen teils mehrstündigen Stromausfall verursacht. Der junge Mann war nach einem missglückten Wendemanöver auf der Kreuzung Birkenstrasse/Ahornstrasse in einen Stromverteilerkasten geprallt.