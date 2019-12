«Trostpreis» für die Kleinbasler

Viereckig und in verschiedenen Grüntönen steht es da, das Wetterhäuschen. Eine Konsole, dekorativ mit Akanthusblättern und Blumen ausgeschmückt, bildet seinen Fuss. Auf diesem steht der verglaste Mittelteil, in dem die Messinstrumente arbeiten: Zwei Hygrometer zeigen die Luftfeuchtigkeit an, während an zwei Thermometern die Temperatur abzulesen ist. Den Abschluss bildet ein mit Basilisken verzierter Oberteil mit doppeltem Dach und floralem Spitz.