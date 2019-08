Tierheim erhält 20'000-Franken-Spende

Die Mitarbeiter des Tierheims an der Birs staunten nicht schlecht, als sich am vergangen Freitag unverhofft ein Mann mit einem grosszügigen Geschenk bei ihnen meldete. «Der Anrufer betonte, anonym bleiben zu wollen und versprach eine Spende für die Tiere im Tierheim», teilten sie am Montag via Medienmitteilung mit.