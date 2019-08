Tendenz gestoppt: Gymnasialquote ist nun tiefer

Wie die neusten Schülerzahlen vermuten lassen, zeigen die strengeren Noten Wirkung (Die neuen Übertrittsvoraussetzungen greifen erst in drei Jahren). Die Zahl der angehenden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ging um 59 auf 730 zurück. Die Gymnasialquote in Basel-Stadt ist von 41,2 Prozent auf 37,2 Prozent gesunken und damit im anvisierten Bereich. Parallel zu den sinkenden Neueintritten in die Gymnasien steigen die Eintritte in die Fachmittelschulen (FMS). In Basel sind es 230 neue FMS-Schüler (plus 83)

Rekordhoch in Basel

Dieselbe Tendenz zeigen jedoch auch die Baselbieter Zahlen – ohne Massnahmen. Im Kanton Baselland geht die Anzahl der Neueintritte ins Gymnasium um 43 auf 825 zurück. Eine Gymnasialquote weist der Landkanton nicht aus.

Die Zahl aller Basler Schüler ist gestiegen, wie statistische Angaben zeigen, die der Kanton veröffentlicht hat. Sogar von einer rekordverdächtigen Höhe ist die Rede. Insgesamt gehen in Basel-Stadt ab Montag 20040 (+370)Kinder und Jugendliche zur Schule.