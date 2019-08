Temposünder erhält Bewährungshilfe

Er hatte am 1. Juli 2018 sämtliche Schutzengel auf seiner Seite: Ein 22-Jähriger, der in der Nachbarschaft seiner Pflegeeltern in Aesch einen BMW stahl. Mit dem Auto und einem Kollegen fuhr er nach Luzern und am Abend zurück nach Basel, wo er einmal quer durch die ganze Stadt raste und Passanten wie andere Verkehrsteilnehmer mit einer halsbrecherischen Fahrt gefährdete. Gemäss der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, die sich auf die Grenzwache beruft, soll der Schweizer im Tempo-50-Bereich mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde geblocht sein.