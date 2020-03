Tatbestand Menschenhandel erfüllt: Beide Beschuldigten müssen ins Gefängnis

Das Strafgericht sieht es als erwiesen an, dass der Tatbestand des Menschenhandels erfüllt ist. Die rund zwei Dutzend jungen Thailänderinnen seien zu überhöhten Preisen von Bangkok in die Schweiz geschleust worden und hätten im Bordell an der Ochsengasse in Basel unter ausbeuterischen Bedingungen ihre Schulden abstottern müssen. Sie hätten von morgens früh um acht Uhr bis in der Nacht um zweu Uhr Freier bedienen müssen, selbst wenn sie krank waren.