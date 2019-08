Tanja Soland hängt zu früh

Seit ein paar Tagen lächelt Tanja Soland von Plakatsäulen. Die SP-Politikerin will die Nachfolge von Eva Herzog in der Basler Regierung antreten. Ihre Konkurrenten, die Freisinnigen, die mit Nadine Gautschi in die Exekutive wollen, und die GLP mit ihrer Kandidatin Katja Christ, sind über die Plakate irritiert, wittern eine Ungleichbehandlung, womöglich gar Filz.