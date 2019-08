Tanja Soland hängt noch immer

Weil die Basler SP-Grossrätin Tanja Soland auf den Kultursäulen auf der Allmend Werbung in eigener Sache machte, zog sie sich den Ärger und das Unverständnis der politischen Konkurrenz auf sich. Denn auf diesen Säulen dürfen Wahlplakate frühstens 28 Tage vor dem Urnengang aufgehängt werden dürfen. So steht es in der Konzession. Die Kulturbox AG, die Betreiberin der Säulen, hat darum in einer Notfallaktion am letzten Donnerstag und Freitag die Plakate entfernen lassen. Allerdings nicht alle, wie der Basler FDP-Grossrat David Jenny am Dienstag erstaunt feststellte.