Tanja Soland, die Favoritin

Nein, ihre Hündin, Wahlkampfmaskottchen Canela, bringt SP-Regierungsratskandidatin Tanja Soland nicht mit zum Interviewtermin. Stattdessen kommt sie mit dem Velo an den Schorenweg. Pünktlich. Vor der Kamera erscheint sie professionell. Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Man merkt ihr an, dass sie die grösste Politerfahrung aller Kandidatinnen hat, etwa im Vergleich zu Katja Christ (GLP) oder der Quereinsteigerin Nadine Gautschi (FDP). Doch in den Medien, vor der Kamera, kommt Soland ganz anders rüber als im ungezwungenen Gespräch.