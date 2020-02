Swisscom-Panne legt Basel und andere Regionen lahm

Von der Panne ist auch die Nordwestschweiz betroffen. Gemäss der Informationsplattform Alert.Swiss funktionieren die Notfallnummern in Basel, Bettingen und Riehen nicht. Die Polizei Basel-Stadt ist in dringenden Notfällen unter der Nummer 079 548 12 78 erreichbar. Vom Ausfall des Telefonfestnetzes war gemäss einer Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft zwischenzeitlich auch das Baselbiet betroffen. Die regulären Notrufe 112, 117, 118, 144 funktionierten jedoch – anders als in Basel-Stadt – gemäss Angaben der Polizei ordnungsgemäss. Inzwischen sei die Störung in der Festnetztelefonie im Kanton wieder behoben. Die verschiedenen Stellen seien alle wieder wie gewohnt über die üblichen Nummern erreichbar.