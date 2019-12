SVP attackiert Freunde der jungen Väter

Diese Lobpreisungen des Vaterschaftsurlaubs allein hätte Joël Thüring (SVP) wohl noch mit Fassung ertragen. Doch dann trat der Grünliberale David Wüest-Rudin ans Rednerpult des Grossen Rats: «Für die Grünliberalen ist klar, dass die Zustimmung das Gebot der Stunde ist. Auch Väter zu fördern, ist Zeichen einer modernen, offenen Gesellschaft.»

Da platzte Thüring der Kragen: «Euer Herumgeeiere geht mir langsam, aber sicher auf den Sack», sagte er an die Adresse der Grünliberalen. Ständig würden diese vom Sparen und Stellenabbau in der Verwaltung sprechen: «Dann habt doch genügend Eier …» – abrupt wurde er von Statthalter Heiner Vischer unterbrochen, der sich eine solche Wortwahl in diesem Hause verbat – «… genügend Mumm, auch mal einen solchen Antrag abzulehnen», hob Thüring nochmals an. Die GLP sei auch in finanzpolitischen Fragen schon lange keine verlässliche liberale bürgerliche Kraft mehr.

Auch Lidl und Novartis

Die Motionärin Lea Steinle doppelte nach: «Viele Väter haben heute das Bedürfnis, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.» Und die ersten Wochen nach der Geburt seien eine sehr wichtige Zeit für eine langfristig gute Bindung.

Der Regierungsrat war bereit, die Motion entgegenzunehmen. Heute haben Kantonsangestellte in Basel das Anrecht auf zehn Tage bezahlten Vaterschaftsurlaub. Dies ist zwar mehr als in anderen Kantonen, aber im internationalen Vergleich immer noch wenig.

Immer mehr Firmen, so etwa Roche, Novartis oder auch Lidl, nutzen einen längeren Vaterschaftsurlaub als Möglichkeit, um das Arbeiten bei ihnen attraktiver zu gestalten. Dies zeige auch auf, dass ein längerer ­Vaterschaftsurlaub ein echtes Bedürfnis der jungen Familien ist, argumentierte der Regierungsrat. Da die bezahlten freien Tage auf nationaler Ebene im Obligationenrecht geregelt sind, könne Basel lediglich die kantonale Verordnung betreffend ­Ferien und Urlaub anpassen.

Überblickbare Mehrkosten

Die Regierung liess ausrechnen, dass die beantragte Erhöhung des Vaterschaftsurlaubs auf 20Tage dem Arbeitgeber Basel-Stadt Mehrkosten von rund 640'000 Franken pro Jahr bescheren würde. Somit wäre auch eine entsprechende Erhöhung des Personalbudgets erforderlich.

Für diese Berechnung ist auf die Anzahl Väter von Neugeborenen pro Jahr in den Jahren 2016 bis 2018 abgestellt worden. Berücksichtigt wurden nur Mitarbeiter, die während des Vaterschaftsurlaubs zwingend ersetzt werden müssten. Darunter fallen insbesondere Lehrkräfte, Mitarbeiter der Polizei, der Rettung sowie Schichtdienstleistende.

Diese Kosten reduzieren sich ­allerdings, wenn gemäss Gegenvorschlag auf Bundesebene eindurch die Erwerbsersatz-­Ordnung finanzierter zwei­wöchiger Vaterschaftsurlaub eingeführt wird.

Trotz Gegenwehr weiterer Bürgerlicher wurde die Motion schliesslich mit 51 Ja- zu 44 Nein-Stimmen überwiesen. Aus dem bürgerlichen Lager fehlten drei Grossräte. Allerdings hätte es auch mit diesen nicht gereicht.