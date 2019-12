Stressfrei in die Heilige Nacht

Was schenke ich der Frau oder dem Mann, die schon alles haben? Dem Arbeitskollegen, den ich nur oberflächlich kenne? Oder den Verwandten, diesagen, sie seien wunschlos glücklich? Und auf was stehen Teenager eigentlich in diesen Tagen? Jetzt, in der letzten Woche vor Weihnachten, häufen sich wieder einmal Fragen über Fragen, in den meisten Fällen leider aber nicht im gleichen Ausmass wie die Zahl der Geschenkideen selbst.