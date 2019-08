Strafmass für verleumderischen Lehrer erneut gesenkt

So standen sich gestern Lehrer H. und Gerichtspräsident Claudius Gelzer am Appellationsgericht nach der Korrektur der obersten Instanz, nach weit über einem Jahr, in Basel erneut gegenüber, um über den Umfang dieser Verleumdung im Internet zu verhandeln. Aber nur darüber. Denn in allen anderen Punkten hatte das Bundesgericht den Basler Strafverfolgungsbehörden recht gegeben: Die Beweisführung, wonach der Lehrer die ­bestrittenen Blogs doch selber geschrieben habe, sei von der Basler Justiz korrekt geführt worden. Der Tatbestand der qualifizierten Verleumdung sei erfüllt, in diesen Blogs werde wider besseres Wissen die Unwahrheit erzählt, fasste Gelzer das Bundesgerichtsurteil zusammen.

Blogeinträge bestritten

Mit dieser Beurteilung war Lehrer H. selbstredend nicht einverstanden. Vehement bestritt er in seinem langen «letzten Wort» vor Gericht, für zahlreiche Blogs und Schmähmails verantwortlich zu sein. Er habe nur einen einzigen Blog verfasst, in dem er die Wahrheit über seinen eigenen Fall geschrieben habe. Darin handle es sich um Sachverhalte und Worte, zu welchen er auch heute noch stehe.

Und dann rollte er seinen Fall auf, der auf die Woche genau vor 13Jahren mit einer fristlosen Kündigung seinen Anfang nahm. Er sei mit der in der Schule vertretenen Gender-Ideologie auf Kriegsfuss gestanden, was seine Kündigung provoziert habe. Während dieses Arbeitsstreits hetzte dann das Basler Erziehungs­departement eine Baselbieter Sondereinheit auf den Musik­lehrer; die Polizei umstellte sein Haus, weil man ihn für gemeingefährlich hielt. Das ED beantragte – ohne ganz konkrete ­Anhaltspunkte zu geben – die Zwangseinweisung des Lehrers in die Psychiatrie.

Mutmasslich war es diese traumatisierende Erfahrung, die den Krieg des Lehrers gegen die Behörden erst richtig angestachelt hat. Jedenfalls hat sich Lehrer H. auch diesmal vor Gericht nicht zurückgenommen und nahezu sämtliche Behörden, die gegen ihn arbeiten, als kriminell bezeichnet. In der Folge beantragte er einen vollumfänglichen Freispruch ohne Kostenfolge.

«Gravierende Delikte»

Im besonderen Visier von LehrerH. steht die mit dem Fall ­betraute Staatsanwältin Eva Eichen­berger, die inzwischen rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet hat. In einer Strafanzeige bezichtigt sie H. der Verleumdung. Lucius Hagemann, Strafrichter der ersten Instanz, tat es ihr gleich und verfasste eine fast identische ­Anzeige mit dem Briefkopf der Staatsanwaltschaft. Beide Anzeigen sind hängig.