Warten auf den Lockdown

«Nein» ist ein alltägliches Wort, dessen Bedeutung manchmal weniger oder mehr schwerwiegend ist. Das «Nein» des deutschen Polizisten am kleinen Grenzübergang zu Inzlingen ist entsprechend schwerwiegend, weil es das Ausmass der Coronakrise aufzeigt. Nein, man dürfe nicht nach Deutschland einreisen, sagt der Beamte. Für die meisten Schweizer ist es in ihrem Leben das erste Mal, dass ihnen die Einreise ins Nachbarland verweigert wird. Wer keine dringlichen beruflichen Gründe benennen kann oder keine Waren exportiert, der muss am Zoll umkehren. Gleich drei Fahrzeuge, eines aus Basel-Stadt und zwei aus dem Baselbiet, werden angewiesen kehrt zu machen.