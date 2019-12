Stehen im Regen –Euro-Airport-Besucher sind sauer

«Bravo; Weihnachtszeit und es regnet in Strömen. Scheinbar ideal für den Euro-Airport, das Zufahrtsregime mit Ticketsystem einzuführen. Zwei Zelte mit Automaten – einer geht nicht. Alle stehen im Regen. Kommunikation, Tarife, Signalisation? Fehlanzeige», twittert er. Dazu stellt er ein Bild von nassen Besuchern des Euro-Airports, die vor dem Billettautomaten warten.

Auf Anfrage sagt Daniel Seiler, das Grundproblem sei, dass der Flughafen das neue Park­regime nicht kommuniziert habe. «Wenn man mit dem Auto reinfährt, sieht man jetzt einfach eine Schranke. Es ist ganz schlecht ausgeschildert, wohin und wie man jetzt fahren muss.»

Da oben auf der Plattform, wo auch der Flughafen-Bus hält, der private Verkehr störte, hatte die Euro-Airport-Leitung beschlossen, die Zufahrt zum Terminal zu beschränken. Stattdessen können Autos auf Express-Parkplätzen abgestellt werden. Wer höchstens 20 Minuten parkiert, kann ohne zu zahlen wieder rausfahren.

Ungenügend informiert

Doch dass gerade jetzt der Zugang zum Terminal gesperrt wird, war nur ungenügend kommuniziert worden – genau genommen im August, anstatt jetzt nochmals kurz vor der Einführung. So standen verwirrte Besucher vor dem Billettautomaten, dem einzigen, da einer nicht funktionierte. Seiler dazu: «Wieso wird so eine Veränderung nicht klar kommuniziert? Dazu hätte man doch einfach eine Medienmitteilung machen können, die Webseite anpassen und klar informieren, was sich konkret ändert. Ist doch nicht so schwierig.»

SVP-Grossrat Joël Thüring legt nach: «Ich bleibe dabei: Der Euro-Airport ist einfach der schlechteste Airport in ganz Europa.»

Vivienne Gaskell, Medien­sprecherin Euro-Airport, entschuldigte sich auf Twitter denn auch unverzüglich: «Wegen den Unannehmlichkeiten von gestern tut es uns leid. Am ersten Tag des neuen Zufahrtsregimes gab es ein paar unerwartete Herausforderungen. Wir sind dabei, diese zu regeln. Der neue Zufahrtsplan wird ab Montag auf die Webseite aufgeschaltet.»