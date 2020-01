Starker Rauch in Basler Schule

In der Sekundarschule Bäumlihof ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brannte gegen 17 Uhr ein Abfalleimer in einem Raum für Naturwissenschaften, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Polizei und Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Weil sich ein starker Rauch gebildet hatte, mussten die betroffenen Räumlichkeiten entlüftet werden.