Stadtentwickler kritisiert den Basler Islam-Dachverband als gefährliches Monopol

Auch türkische Rechtsextremisten sind Mitglieder der BMK. Vor zwei Jahren äusserten mehrere Moscheen deshalb Kritik an der Kommission. Die Merkez-Moschee am Schafgässlein trat ganz aus. Auch Ahmet und Abdulhamid Koca, Vater und Sohn und Präsident und Vorstandsmitglied der Hicret-Moschee an der Hardstrasse, kritisierten die BMK öffentlich. Ende März legte Abdulhamid Koca der BaZ ein Austrittsschreiben vor, das auch an Stadtentwickler Lukas Ott ging; die Fachstelle Religion ist seiner Abteilung angegliedert.

Über Kompetenzen hinweggesetzt

Die BMK stelle sich ohne ihre Zustimmung als Sprachrohr und Dachverband der Basler Muslime dar. Das sei inakzeptabel, hiess es in dem Schreiben. Und weiter: «Wir fordern Sie auf, die Hicret-Moschee per sofort aus der Liste auf Ihrer Website zu entfernen, da die Hicret-Moschee nicht durch Sie vertreten wird.»

BMK-Vorstandsmitglied Yavuz Tasoglu war über den plötzlichen Austritt irritiert. Er nahm ihn aber «mit Bedauern» zur Kenntnis. Auch Lukas Ott wurde vorgängig von der Familie Koca über den Austritt informiert, wie er sagt. Der Stadtentwickler war kurz zuvor auf Besuch bei der Hicret-Moschee gewesen.

Die Kehrtwende

Doch eine Woche später war wieder alles anders. Ahmet Koca schrieb in einem Brief an die Presse, dass das Vorgehen und die Aussagen eines «Vorstandsmitglieds» nicht autorisiert worden seien. Und kündigte darauf an, die Hicret-Moschee werde weiterhin Mitglied der BMK bleiben. Mit dem beschriebenen «Vorstandsmitglied» war Ahmet Kocas Sohn Abdulhamid Koca gemeint. Was war geschehen?

Die BaZ trifft Lukas Ott in seinem Büro. Er stellt klar, der Staat werde sich ganz nach dem Prinzip der Säkularität nicht in Glaubensangelegenheiten oder innermuslimische Streitigkeiten einmischen. «Wir sind keine Glaubenspolizei oder Kontrollbehörde. Wir sind nur Ansprechperson. Gastgeber, um ein friedliches Zusammenleben zwischen den verschiedenen Religions­gemeinschaften zu fördern.»