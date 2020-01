Staat unterstützt Offene Kinder- und Jugendarbeit in Basel

Offene Turnhalle

Die Primarstufe Isaak Iselin bietet zusammen mit dem Elternrat zwischen den Herbst- und den Frühlingsferien jeweils an Sonntagnachmittagen die offene Turnhalle für Spiel und Bewegung an. Die BKK ist überzeugt, dass es sich um ein attraktives Angebot für Kinder und Jugendliche handelt. Allerdings wird die Erhöhung des Beitrags um 2'300 auf 8'867 Franken nur mit fünf gegen vier Stimmen beantragt. Die Minderheit der BKK hält die Finanzierung des ­Angebots eines Schulhauses über Beiträge an Offene Kinderarbeit für systemisch falsch.

«Wertvolle Präventionsarbeit»

Weitere Erhöhungsanträge für den Verein Spilruum Basel, das Jugendzentrum Breite und den Verein Basler Kindertheater sowie die von der Regierung nicht berücksichtigte Spielhalle Volta hat die BKK abgelehnt.

Im Vergleich zur letzten Staatsbeitragsperiode ist die Zahl der unterstützten Organisationen dank einem Transfer um fünf auf 17 gestiegen, schreibt die von Oswald Inglin (CVP) präsidierte BKK. Dadurch werde wertvolle Kinder-, Jugend- und Präventionsarbeit geleistet. Eine Minderheit der BKK findet jedoch, dass der Staat sein Engagement auf dem jetzigen Niveau belassen soll, unter anderem weil das Angebot im Bereich der staatlichen Tagesstrukturen massiv ausgebaut worden sei. Diese seien Teil des obligatorischen Lernraums Schule, erklärt die BKK, die Offene Kinder- und Jugendarbeit bilde ein ausserschulisches Angebot.