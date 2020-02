SP will gratis Kitas für alle

Sechs Ideen hat die SP Basel-Stadt letzten November in einem online Voting lanciert. 1723 Personen haben abgestimmt. Wie es in einer Mitteilung heisst, hätten sich 33 Prozent dafür ausgesprochen, Kindertagesstätten im Kanton Basel-Stadt gratis anzubieten. Parteipräsident Pascal Pfister freut sich über die Umfrage und das Ergebnis. «Auf diese Weise konnten wir die Abstützung unserer Idee in der Bevölkerung schon vor der Unterschriftensammlung vergrössern. Wir lancieren also eine Initiative, die bereits eine grosse Unterstützung hat.»