Die Schule soll so normal wie möglich weitergehen

«Die Schule geht los. Der Schulbetrieb wird wie üblich am ­Montag nach den Ferien anlaufen», so der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer am Donnerstag vor den Medien. Der Entscheid fiel trotz der Zunahme der bekannten Corona-Fälle in den beiden Basel. So stieg die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, am Donnerstag weiter – in Basel-Stadt von drei auf acht, in Baselland von drei auf sechs.