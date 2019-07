So kühlen Sie sich politisch inkorrekt

Grosser Beliebtheit erfreuen sich Klimaanlagen. Sie sind heute in vielen Autos Standard, und daher lohnt es sich, nach Feierabend ins Auto zu steigen und ein paar Runden im Quartier zu drehen. Da es sich nicht um ein planloses Herumfahren handelt, das grundsätzlich strafbar ist, sondern die Tour der Körperkühlung dient, dürfte die Polizei nicht einschreiten. Sollte man trotzdem des ziellosen Herumfahrens verdächtigt werden, kann man dem Beamten immer noch erzählen, einen der raren Parkplätze zu suchen.

Um beim Individualverkehr zu bleiben: Wer ein Motorrad besitzt, kann sich auf die deutsche Autobahn begeben. Nach einigen Kilometern Fahrt in Richtung Karlsruhe ist die Tempobeschränkung aufgehoben. Da beschleunigte Luft kühlend wirkt, wie die geniale Erfindung des Fächers im Kleinen schön aufzeigt, führt auch das hohe Tempo auf der Autobahn zu einem Kühleffekt.

Zurück zu stromfressenden Airconditions: Falls man trotz Gluthitze am Abend auf dem Balkon gemütlich bei einem Glas Wein verweilen möchte, ist die Anschaffung einer Klimaanlage eine gute Investition. Voll aufgedreht, kühlt das Gerät die heisse Luft ab. Da derartiges Heizen und Kühlen in Basel per Energiegesetz verboten ist, könnte des Umweltgedankens wegen der Wirkungsgrad des Kühlgeräts erhöht werden, indem man ein Partyzelt mit Seiten- und Rückwänden um das Mobiliar herum aufbaut. Das schafft etwas Dämmung und lässt die gekühlte Luft nicht gleich in sämtliche Richtungen entweichen.

Zur körperlichen Abkühlung eignen sich hervorragend auch Geschäfte in der Innenstadt, die klimatisiert sind. Mit einem Liegestuhl ausgerüstet, lässt man sich in der Nähe der Tiefkühlanlage mit den Fertiggerichten oder bei den unverschlossenen Theken mit den Milchprodukten nieder. Die Erfrischung ist garantiert, und zudem lassen sich die Konsumgewohnheiten der Mitmenschen bestens studieren. Wie wirkt sich die unterschwellig abgespielte Musik auf das Kaufverhalten aus? Locken die roten Punkte mit den Aktionen besonders viele Kunden ans Regal? Auf solche Fragen lässt sich möglicherweise eine Antwort finden, am besten bei einem erfrischenden Getränk. Alternativ bietet sich auch an, in der Küche den Kühlschrank zu öffnen und offen zu lassen. Der Effekt ist ähnlich.

Erquickend für Geist und Seele wirken auch dicke, alte Mauern, weil es länger dauert, bis die Hitze sie durchdringt. Dieser Effekt lässt sich etwa in der Münsterkirche bestens feststellen. Kältebedürftige könnten sich in den 1000 Jahre alten Sakralbau begeben, sich bekreuzigen und auf der Kirchenbank ein Nickerchen machen. Gott vergelts.