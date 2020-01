Sie will keine dicke Haut

Davon will Hofer aber nichts wissen. «Ich habe keine politischen Ambitionen», sagt sie ­bestimmt, ohne jede Spur von Koketterie. Sie sitzt im Café L’esquina am Tellplatz in Basel. Überrascht fragt man nach – sie bleibt dabei: «Man muss auf ein Amt Lust haben, und mich reizt weder der Nationalrat noch das Regierungsamt.»

Kommunalpolitik statt Juso

Vor allem Bern ist für sie kein Thema. Sie sei schon mehrfach angefragt worden zu kandidieren. «Aber persönlich finde ich, dass ich gar nicht so eine gute Legislativpolitikerin bin.» Zu sensibel, zu harmoniebedürftig und nicht bereit, den oft rauen Ton anzunehmen und schon gar nicht zu übernehmen. Klar, mit der Zeit bekomme man eine dicke Haut, das sagten zumindest alle, die Bern-Erfahrung haben. «Ehrlich gesagt: Ich will das gar nicht.» Ihre blauen Augen, die durch das Königsblau ihres Kleids noch stärker zur Geltung kommen, leuchten.

Ihre bescheidene Lust auf politische Ämter hat wohl auch damit zu tun, dass sie beruflich ausgelastet und glücklich ist. Vor einem halben Jahr konnte die Politikwissenschafterin mit einem Master in Kommunikation bei Coop die Leitung des Bereichs Nachhaltigkeit und Wirtschaftspolitik übernehmen: «Ich habe das beste Team der Welt.»

Hofer gehört zu den Gemässigten ihrer Partei. Sie steht nie zuvorderst und ist selten laut oder aufmüpfig. Ihr Auftritt ist zwar selbstbewusst, ihre Art direkt, aber sie bleibt sachlich und zeigt sich kompromissbereit. Weil es nicht ihrem Naturell entspricht. Aber vielleicht auch, weil ihre politische Karriere anders als bei manchen jungen Leuten innerhalb der SP nicht in der Juso begonnen hat. «Das hätte nicht zu mir gepasst», sagt sie. Sie wohnte damals im Elternhaus in Riehen. «Mir schien es sinnvoll, mit kommunalen Anliegen zu starten, die direkt vor meiner Haustür stattfinden.»

Egal, ob Mann oder Frau

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, zahlbare Wohnungen, bessere Rahmenbedingungen für Familien – das sind alles Themen, die auch ihr sehr wichtig sind und für die sie sich als überzeugte Sozialdemokratin einsetzt, aber ohne dabei in übertriebenen Aktivismus zu verfallen. Hofer gehörte am vergangenen 14. Juni auch nicht zu denjenigen, die Parolen skandierend mit Plakaten durch die Stadt zogen und für die Frauenrechte protestierten. Nicht, weil sie die Bewegung für falsch hält, im Gegenteil: «Sie ist toll, vor ­allem, weil sie Platz bietet für unterschiedliche Meinungen. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die diese Bewegung vorantreiben.» Aber diese Art von Protest sei nicht ihr Stil. «Ich will nicht Dinge tun gegen etwas, sondern für etwas.» Es gehe hier um die Gleichberechtigung, also darum, Frauen und Männer gleichzustellen und nicht, wie es teilweise geschehen sei, gegeneinander auszuspielen.