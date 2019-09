Sie nannten ihn Bobby

Nur dank einer aufwendigen Telefonüberwachung war es der Polizei möglich, dem Netzwerk einen Drogenhandel im grösseren Stil nachzuweisen. In der ­Aktion UDO hörten die Kriminal­polizei Basel-Stadt und die ­Polizei Zürich mehrere Handynummern von Verdächtigen ab, darunter auch jene des 53-jährigen Nigerianers, der mit dem ­Namen «Bobby» operierte. Am Mittwoch hatte der Prozess gegen den Mann begonnen, am Donnerstag war es zum Urteil gekommen.