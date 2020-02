Was er bisher am Prozess von den Beschuldigten und deren Verteidigern gehört habe, seien «stark verharmlosende Darstellungen» gewesen, so der Staatsanwalt. Er spielte damit auch darauf an, dass die Fans durch das Erscheinen der Polizei auf der Plattform provoziert worden seien. Der Staatsanwalt fragte rhetorisch, worin dieser Anspruch auf die Eventplattform denn bestehe? «Die Plattform ist nicht in ihrem Privatbesitz und sie haben ihn auch nicht gemietet, also woher leiten sie ihr Recht ab?»

Die Polizei hingegen dürfe und müsse Recht und Ordnung durchsetzen. «Es kann nicht sein, dass es eine No-go-Zone gibt», sagte der Staatsanwalt. Was der Mob getan habe, sei ein krimineller Akt gewesen, der bestraft gehöre.

Unfreiwillig in Randale geraten?

Er zerpflückte auch die Darstellungen von einigen Beschuldigten, die behauptet hatten, sie seien unfreiwillig in die Randale geraten und nur per Zufall auf der Plattform gewesen. Warum, wenn dem so wäre, trugen einige dann Jacken, Zahnschutz, Gesichtsnetze und mit Quarzsand gefüllte Handschuhe mit, an einem Tag, der bereits sehr warm war und an dem andere Matchbesucher im T-Shirt unterwegs waren?

Für den Staatsanwalt gibt es nur eine Erklärung: Sie haben sich an den Angriffen gegen die Polizisten beteiligt und im wütenden Mob bewegt. Er gab auch Einblick in die abgeschottete Hooligan-Szene: «Sie brüsten sich untereinander mit den Taten, sie geniessen es, Angst und Schrecken zu verbreiten.»

Im normalen Leben aber würde ihnen die angebliche Stärke fehlen, denn sie stehen nicht nur nicht zu ihren Taten und leugnen wegen der Strafandrohung gar die Mitgliedschaft in einschlägig bekannten Fangruppierungen. «Das Schweigen passt nicht zu diesem Bild von Stärke, das sie in dieser vermummten Meute so gerne von sich zeigen», sagte der Staatsanwalt. Dass einige erst durch die Öffentlichkeitsfahndung hätten ermittelt werden können, zeige, wie wenig sie zu ihrem Verhalten stehen.

Elf sind vorbestraft

Wer der 16 Beschuldigten mit welcher Strafe rechnen muss, hängt von den Taten ab, die jedem Einzelnen der 23- bis 37-Jährigen nachgewiesen werden können. Diese reichen von Landfriedensbruch über Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie einfache Körperverletzung bis hin zu Sachbeschädigung. Die Vermummung hingegen ist verjährt.