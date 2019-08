sibelbleibt – ein Stossgebet

Es war eine bunte Truppe, die sich hoch oben auf dem rostigen Silo des Gundeldingerfelds traf. Und auch wenn die amtierende Nationalrätin Sibel Arslan beim Grünen Bündnis durchaus eine Vorreiterrolle einnimmt, so zeigten sich doch auch ihre Kolleginnen auf der Nationalrats-Kandidaten-Liste von der besten Seite: Lea Steinle, die Meeresbiologin, die erklärt, Baby-Gate zwar als Sprungbrett mitzunutzen, jedoch auch darüber hinaus im Grossen Rat einiges erreicht zu haben; Jo Vergeat, die 23-jährige Geschäftsführerin Kulturstadt Jetzt, die Politik schon mit der Muttermilch eingesogen hat; Tonja Zürcher, die Provokante, Basta-Grossrätin, die sich mit klaren Positionen am linken Rand immer wieder Gehör verschafft. Und Hahn im Korb: Oliver Thommen, der auch im Vorstand der Grünen Schweiz sitzt und sich in der Runde der Frauen durchaus wohlfühlt.