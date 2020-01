Am 24. Juni 2016 verbrachte der damals sechzehn Jahre alte E. T. aus Angola den Abend am Rheinbord zusammen mit einer Kollegin, die mit ihm im gleichen Heim für Asylsuchende wohnte. Bereits dort wurde getrunken, und als sie später in ihre Unterkunft zurückkamen, tranken sie weiter. Von einer gemeinsamen Flasche Whiskey ist die Rede. Das Mädchen jedenfalls soll ziemlich stark vom Alkohol beeinträchtigt gewesen sein und habe sich kaum auf den Beinen halten können, so die Jugendstaatsanwaltschaft Basel-Stadt.