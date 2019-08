Schüler sollen Feminismus lernen

Die Basler Jungsozialisten sorgen sich um die Sicherheit der Frauen. Alle zwei Wochen würde in der Schweiz eine Frau an den Folgen von häuslicher Gewalt sterben, beklagt die Juso am Montag. «Mord ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs», schreibt die Jungpartei etwas plakativ in ihrer Mitteilung. Sie fordert, dass nun «endlich wirksame Massnahmen» im Kampf gegen Gewalt an Frauen ergriffen werden. Aus Sicht der Partei werde häusliche Gewalt bislang zu oft verharmlost und Opfer würden nicht ernst genommen.