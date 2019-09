Schreinerei schafft Wohnungen

In einer ersten Etappe wird das vor 60 Jahren erbaute Ausstellungs- und Bürogebäude der Firma Voellmy zurückgebaut und an dessen Stelle ein Neubau erstellt, wie aus dem Projektbeschrieb der ffbk Architekten hervorgeht. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss wird die Schreinerei eingerichtet, wofür um eine Mehrhöhe von 2,5 zu den erlaubten elf Metern ersucht wird. Im zweiten Obergeschoss und in der Attika entstehen 16 Wohnungen, die zweigeschossig als Maisonette konzipiert sind. «Die Grundidee dieser Wohnungen ist ein räumlich attraktives, durchstechendes Layout, das die unterschiedlichen Seiten Bahndamm und Lange Erlen erlebbar macht», heisst es im Beschrieb.

Nicht schutzwürdig

Voellmy hatte sich seit fünf Jahren über die Zukunft seiner 124-jährigen Firma Gedanken gemacht, wie er der BaZ im Februar dieses Jahres sagte. Er wollte an seinem Areal festhalten, weil die Firma hier einen weit tieferen Mietzins zahle als anderswo, und entschied sich für eine Kombination von Wohn- und Gewerbebau: Denn bei einem Neubau in Etappen kann die Schreinerei ohne Unterbruch weiterbetrieben werden, und die Wohnungen würden eine finanzielle Absicherung für das Alter darstellen. Aber zum Areal gehört auch ein kleines Wohnhaus, das im ausgehenden 18. Jahrhundert als Teil des Landguts Schoren von Christoph Merian-Burckhardt errichtet wurde. Ein externer Gutachter hatte im Hinblick auf die Neubaupläne die Unterschutzstellung des Hauses empfohlen. Im Frühjahr 2017 erhielt Voellmy die Mitteilung der Denkmalpflege, das Haus sei in das Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen worden. Dies hätte zur Folge, dass bei einem Abbruch die Denkmalpflege informiert werden muss.

Da in Gesprächen mit der Denkmalpflege keine Einigung erzielt werden konnte, schaltete Voellmy den Denkmalrat ein, der auch Anträge über die Eintragung von Denkmälern stellt. Dieser kam zum Schluss, dass das Haus «die hohen Anforderungen an ein Schutzobjekt nicht mehr zu erfüllen vermag», da sein Inneres mehrfach verändert wurde und praktisch keine originale Ausstattung mehr enthalte. Deshalb entliess Regierungsrat Hans-Peter Wessels das Haus Im Surinam 65 am 21. Dezember 2017 aus dem Inventar der schutzwürdigen Bauten.

Die meisten Wohnungen erhalten zweieinhalb Zimmer auf immerhin rund 75 Quadratmetern Fläche, einige grössere Wohnungen mit vier Zimmern werden etwa 105 Quadratmeter gross. Im oberen Geschoss gehört zu den Wohnungen auch eine Loggia. Der vorgeschriebene Rücksprung in der Attika wird zwar eingehalten, er soll aber mit einer leichten Pergola überspielt werden. Dies habe die Stadtbildkommission gefordert, damit der Neubau auch städtebaulich ein Teil der benachbarten Industriebauten der Firma Sauter bleibt.

Viel mehr Wohnfläche

In einer zweiten Etappe, wenn der Neubau erstellt ist, wird die bestehende Werkhalle unmittelbar am Bahndamm voraussichtlich ab Sommer 2021 abgebrochen, worauf dort die Autoeinstellhalle mit 37 Plätzen, die Anlieferung und eine Grünanlage erstellt werden.