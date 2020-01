Schoren-Mieter rüsten zum Widerstand

Bei Ärger wird ihr Blick stechend, die Stirn legt sich in Falten: Das ist Leilani Farha, UNO-Sonder­berichterstatterin für Recht auf angemessenes Wohnen. Geärgert hat sie sich sowohl über die ­Massenkündigungen am Schorenweg als auch über die Totalsanierung des Zürcher Brunauparks. So sehr, dass sie dem Bundesrat einen Brief geschrieben hat, in dem sie sich über die Situation besorgt zeigte.