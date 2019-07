Schon wieder Tram-Chaos in der Innenstadt

Am Steinenberg war es im Juni 2019 zu einem sicherheitsrelevanten Gleisschaden gekommen. Mittels Notmassnahmen mussten die Schienenbefestigungen repariert werden. Während drei Tagen blieb die Kreuzung für den Tramverkehr gesperrt.

Weniger Lärm für Anwohner

Ab dem 30. September sollen die maroden Gleise auf der Kreuzung beim Bankverein und im Bereich St.-Alban-Graben nun endgültig saniert werden, wie einer Ausschreibung im Kantonsblatt zu entnehmen ist. Ersetzt wird der Gleisoberbau sowie der -unterbau. Am St.-Alban-Graben werden zudem die Gleise im Vergleich zu vorher ein wenig versetzt. Dort wird derzeit das unterirdische Kunstmuseumsparking errichtet. Deshalb verkehren die Trams wegen der Baustelle einspurig. Nach den Herbstferien wird der Streckenabschnitt wieder in beiden Richtungen den Trams übergeben.

Im kompletten Bauperimeter sollen zudem neue Dämmplatten unter dem Gleiskörper installiert werden, um die Lärmbelastung für die Anwohner zu reduzieren. Die Bauarbeiten dauern spätestens bis am 10. Oktober um 4.25 Uhr: Dann rattert das erste Tram wieder über die erneuerte Kreuzung beim Bankverein.

Keine Trams über die Wettsteinbrücke

Diese zwei Wochen werden für die BVB und die BLT zur Herausforderung. Bis auf die Linie 6 wird in dieser Zeit kein Tram auf der normalen Strecke geführt werden können. Die Trams werden umgeleitet oder teilweise bereits am Aeschenplatz gewendet. Vom Bahnhof SBB ins Kleinbasel via Innenstadt verbleibt in dieser Zeit nur noch die Schienenverbindung via Heuwaage. Die Strecke über die Wettsteinbrücke wird mit Trams in dieser Zeit nicht mehr befahren werden können. Mit Ersatzbussen wollen die BVB in dieser Zeit die Lücken schliessen. Noch ist unklar, welche Trams und Busse wo (hin) fahren. Anfangs September werde das Transportunternehmen darüber in den Fahrzeugen, online und an den Haltestellen informieren, sagt Mediensprecherin Sonja Körkel auf Anfrage.

Der Bankverein ist ein neuralgischer Knoten für das Basler Schienennetz. Die Sanierung hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Passagiere von BVB und BLT. Während der rund zweiwöchigen Baustelle wird der Perimeter auch für Autos und sogar Velos komplett gesperrt sein.