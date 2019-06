Schock: Basler Schule pflanzt giftige Blume im Kräutergarten

Schon lange hatte sich die Primarschülerin Petra (Name geändert) in der dritten Klasse im St.-Johann-Schulhaus auf diese Projektwoche vor den Sommerferien gefreut: Die Schule sollte einen Kräutergarten fürs Quartier anlegen im Rahmen des Projekts «Schappo macht Schule», bei dem viele Basler Klassen etwas fürs Gemeinwohl tun. So war auch der Besuch einer Gärtnerei angesagt. Jedes Kind durfte ein Pflänzchen auswählen, am besten ein gut schmeckendes Kraut oder eine essbare Blume. Der Kräutergarten, angelegt in fünf Holztrögen auf dem Schulhausplatz, sollte allen im Quartier zur Verfügung stehen und den täglichen Speisezettel verfeinern.