Schlafmützen, aufgewacht!

Die immer verzweifelter werdenden Bemühungen dieser Zeitung, in den bürgerlichen Parteien ein bisschen Kampfgeist zu wecken, haben etwas Frustrierendes. Sie erinnern an Trainer von lustlos kickenden Fussballprofis, die hektisch in der Coachingzone auf und ab tigern, um ihre lahme Truppe anzuspornen. Selbst der wortgewaltige Chefredaktor Markus Somm hatte es nicht geschafft, den Bürgerblock aus dem Tiefschlaf zu reissen. Fassungslos beklagte er einen «Wahlkampf der Angsthasen». Nach einem Interview mit Baschi Dürr, immerhin der Kandidat für das Regierungspräsidium, ergriff ihn «eine Art Depression». «Mut zur Kritik» –Fehlanzeige. «Mut zum Wechsel» – Fehlanzeige. Die Kandidaten «wirken wie Schwiegersöhne nach der Hochzeit, die beflissen um die Schwiegermutter kreisen». Sein Verdikt, kurz und knapp: «Harmoniesucht».