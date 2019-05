Saudiarabisches Öl im Feuer

Einst gingen sie in der Klima­politik Hand in Hand. Die SVP und die FDP. Dann protestierten Tausende Kinder auf den Strassen, und seitdem steht die Volkspartei allein da. Ohne das begleitende Händchen der Konservativen scheinen die Freisinnigen national verwirrt auf der Suche nach ihrem neuen Klimakurs zu sein – und die SVP ist verärgert. Dieser Unmut, vielleicht auch dieser Zorn entlud sich am Montagabend in Gestalt des Zürcher SVP-Nationalrats Claudio Zanetti über die Freisinnigen. Konkret: über den ehemaligen Stadtentwickler und FDP-Nationalratskandidaten Thomas Kessler.