Sanierung geht auch sozial

Ende des 19. Jahrhunderts strömten einkommensschwache Familien zu Tausenden vom Land nach Basel. Dank der Industrialisierung gab es hier Arbeit für sie, jedoch kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Vor 125 Jahren baute die Schweizerische Centralbahn deshalb am Tellplatz acht Häuser für ihre Eisenbähnler. Wohnungen, die bis heute günstig geblieben sind.

Mieter sind Menschen

Seit Anfang April wird die Genossenschaftssiedlung im grossen Stil saniert. Das Dach, die Bäder, die Küchen die Leitungen und die Wohnungstüren werden ersetzt, Brandschutz und Erd­bebensicherheitsmassnahmen ergriffen. Zudem erhalten die 48 Wohnungen einen Balkon. In den Dachgeschossen entstehen sechs neue Studios. Trotzdem wurde keinem einzigen der rund 100 Genossenschafter gekündigt. «Unsere Mieter sind Menschen und keine Nummern», sagt Jörg Vitelli, Präsident der Wohn­genossenschaft Genowa Nord-West und SP-Grossrat.

Ganz ohne Unannehmlichkeiten für die Mieter gehen jedoch auch diese Sanierungsarbeiten nicht über die Bühne. «Bauen ist immer mühsam», sagt Vitelli. Man habe aber ein ausgeklügeltes System ausgearbeitet, um die Widrigkeiten zu minimieren.

Es werden immer nur zwei Häuser gleichzeitig saniert. Während der Arbeiten ziehen die betroffenen Mieter für zwei Monate in leer stehende Wohnungen in den Nachbarshäusern. Seit dem Wissen um die Sanierung hat die Genossenschaft frei werdende Wohnungen nur noch zwischenvermietet, weshalb diese nun zur Verfügung stehen. Drei Wohnungen konnten bei anderen Genossenschaften zugemietet werden. Bei Bedarf bietet die Gewona auch Zügelhilfe an. Während der zwei Exil-­Monate müssen die Betroffenen keine Miete bezahlen.

Die Genossenschaft stemmt das 9,5-Millionen-Projekt dank ­Darlehen und Hypotheken ­alleine. Sollte sie bei der ­Abzahlung der Hypothekarzinsen oder der Amortisation in Schieflage geraten, bürgt der Kanton für einen Betrag von 5,6 Millionen Franken. Solche Bürgschaften sind seit dem neuen Wohnraumfördergesetz aus dem Jahr 2014 möglich. «Die Gewona Nord-West ist die erste ­Genossenschaft, die eine solche Bürgschaft nun in Anspruch nimmt», sagt Vitelli.

Das Hoffen auf Nachahmer

Die Kosten der Sanierung werden auf die Mietzinse umgewälzt, die demzufolge steigen werden. Rendite macht die Genossenschaft mit ihren Kostenmieten aber auch nach der Sanierung keine. Für einzelne langjährige Genossenschafter bedeut die Mietzinserhöhung trotzdem einen Zuschlag von bis zu 20 Prozent. «Die Mieten liegen aber immer noch 20 Prozent unter den ortsüblichen Mieten», sagt Vitelli. Neu kosten beispielsweise die 4-Zimmer-Wohnungen rund 1100 Franken.

Jörg Vitelli ist überzeugt, dass auch die Sanierungen am Schorenweg oder am Riehenring so hätten umgesetzt werden können: «Grosse Investoren haben so viele Wohnungen, dass dies auch möglich wäre. Bei den Leerkündigungen geht es aber vor allem darum, die Mietzinse stark erhöhen zu können.» Indem er die sozialverträgliche Sanierung am Tellplatz der Öffentlichkeit vorstellt, erhofft sich Vitelli Nachahmer: «Ich hoffe, dass die Pensionskassem, Investoren und Immobilienfonds in Zukunft anders mit ihren Mietern umgehen, als sie es jetzt tun.»