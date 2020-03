Salonfähige Graffiti-Kunst

Als Wegbereiter im deutschsprachigen Raum organisierte Sigi 2002 gemeinsam mit dem britischen Graffitikünstler Banksy die ersten Street-Art-Ausstellungen in Hamburg und London. Trotzdem siedelt sich die Kunstform nach wie vor häufig in einer Grauzone der Legalität an, wird nicht selten mit Vandalismus in Verbindung gebracht und geniesst einen ambivalenten Ruf.

Als jedoch 2007 die erste grosse Graffiti-Auftragsarbeit folgte, für welche Dare gemeinsam mit seinem Kollegen Toast das über 200 Quadratmeter grosse Sachs-Appartement im ­österreichischen Schloss Velden am Wörthersee gestaltete, wurden Graffiti wortwörtlich «salonfähig».

Zunehmend hielt der junge Künstler seine Werke und Empfindungen als eine Art Wort gewordenes Selbstporträt auf Leinwänden fest. Dabei ent­wickelte er seinen Schreibstil mit speziellen 3-D-Effekten ständig weiter.

Nach diversen Ausstellungen in der Schweiz und Deutschland kehrte Dare 2009 mit «Heimspiel» nach Basel zurück. Wenige Monate später erlag er, 41-jährig, den Folgen eines Hirntumors.

Bis heute ein Vorbild

Zum zehnten Todestag des Basler Sprayer-Pioniers findet in der Galerie Schöneck eine einmalige Ausstellung seiner Notizen statt. Mit seinem Mut, etwas zu wagen – oft schrieb er «dare to be different» (zu Deutsch «trau dich, anders zu sein») unter seine Kunstwerke –, inspirierte Sigi von Koeding weite Teile der europäischen Sprayer-Szene und bleibt bis heute ein Vorbild. Ebendieser Slogan wurde 2016 zum Buchtitel der Künstlermonografie des Autors Dieter Buchhart, welcher auf 250 Seiten über Leben und Werk Sigi von Koedings schreibt: «Von ­Koedings entscheidende künstlerische Leistung war, seinen Namenszug zum Sujet der Selbst­reflektion umzuwidmen. Dabei treibt er diese Auseinandersetzung mit dem Sein in seinen Ego-Werken bis hin zur Auflösung seines Tags und damit des Selbst. Dementsprechend verzichtet der berühmte Graffiti-Writer auf das, was ihn zu Ruhm und Ansehen gereicht hat, die Lesbarkeit seiner Signatur innerhalb der Graffiti-Community.»

Der Künstler selbst sagte über sein Alter Ego: «Sigi von ­Koeding und Dare sind eine Person mit zwei Persönlichkeiten. Mehr als ein halbes Leben habe ich damit verbracht, meinen Namen zu schreiben. Also kann man schon sagen, dass dieser Name, den ich mir damals gegeben habe, ein grosser Teil von mir selbst ist.»

Dass Dare ein beliebter Protagonist der europäischen Szene darstellt und unter Sprayern auch jetzt noch grossen Respekt geniesst, beweist die Tatsache, dass selbst seine jahrzehntealten Graffiti bis heute unberührt und nicht übersprüht bleiben.

Galerie Schöneck, Riehen. Do bis Fr 11–18 Uhr, Sa 11–16 Uhr. www.schoeneck.ch