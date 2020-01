«S isch wieder Zyt, e Basler z syy»

Melancholische Rahmenstiggli, herrliche Schnitzelbängge und musikalische Experimente: Das sind die Höhepunkte in der diesjährigen Ausgabe des Ridicule im Förnbacher Theater. So darf man gleich zu Beginn der Veranstaltung Schauspielerin Fabienne Stocker auf der Suche nach dem Duft der Fasnacht begleiten. «Mimösli!», meint sie, «Lack» meint ein Laternenmaler. Ob es dann doch eher Fastenwähe, Mehlsuppe oder nasse Räppli sind – das Ensemble zeigt, Fasnacht mag für alle was anderes sein, doch alle gehören zur Fasnacht: «Stosch eifach yy, wenns los goht, und scho bisch debyy.»