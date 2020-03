«Rosskopf-Haus» soll bleiben

Das Haus mit den beiden gusseisernen Pferdeköpfen links und rechts über der Toreinfahrt ist ein Wahrzeichen des Iselin-Quartiers. Das Gebäude wurde 1904 vom Baumeister Johann Schwarz als Pferdeschmiede erbaut.

In der Begründung seiner Einsprache verweist der Heimatschutz darauf, dass das historische «Rosskopfhaus», als einziges der noch bestehenden Gebäude von Johann Schwarz von der Kantonalen Denkmalpflege Basel-Stadt im Zuge der Quartierinventarisation nicht ins Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen worden sei. Dies sei unverständlich. «Dies mag ein Versehen sein oder allenfalls an allzu rigiden Auswahlkriterien liegen. Aus unserer Sicht verdienen gerade die weniger hochrangigen, doch baulich und bauhistorisch bedeutenden Baumeisterbauten in Basel vermehrte Beachtung», so Bernhard Jaggi vom Heimatschutz.