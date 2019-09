Roger Diener gewinnt Basler Kulturpreis

Die Regierung hebt überdies Dieners Engagement für die Quartier- und Stadtentwicklung hervor. Namentlich nennt sie unter anderem die in den 1990er Jahren entstandene Warteck-Überbauung im Kleinbasel, die durch ihre verdichtete Bauweise die Einrichtung eines Kultur- und Kreativwirtschaftszentrums in der benachbarten ehemaligen Brauerei ermöglichte. Der Kulturpreis der Stadt Basel wird dieses Jahr zum 47. Mal in Folge verliehen und ist mit 20000 Franken dotiert.

Kulturförderpreis an Legion Seven Die Verleihung des Kulturpreises wird in diesem Jahr erstmals mit derjenigen des mit 10000 Franken dotierten Kulturförderpreises verbunden. Dieser geht an die Vokalkünstlerin, Performerin und Autorin Legion Seven.

Die 1993 in Kanada geborene Künstlerin mit dem bürgerlichen Namen Sarah Reid ist seit 2012 als Mitglied verschiedener Formationen, aber auch als Solistin in der Basler Szene aktiv. Die Förderpreis-Jury würdigt insbesondere ihr Engagement für «People of Colour» oder LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, Queer und Intersex Life), wie es in der Medienmitteilung heisst.