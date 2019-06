Römer hatten im Baselbiet einen grossen Stausee

24 000 Kubikmeter, schätzt man, flossen täglich aus dem Ergolztal in die Stadt. Auf diese Wassermenge war auch die Leitung ausgelegt, die just im Grenzgebiet zwischen Lausen und Liestal ihren Anfang nahm und noch heute in Fragmenten erhalten ist.

Die hiesigen Quellen hätten nie und nimmer einen derartigen Wasserbedarf gedeckt. Die Ergolz allerdings schon. Also stauten die Römer den Fluss kurzerhand. Darüber sind sich Archäologen nunmehr einig. Beweise dafür, Überbleibsel eines Stauwehrs etwa, hält man keine in Händen; und Kantonsarchäologe Marti ist sich ziemlich sicher, dass auch keine mehr existieren. Aber Indizien. Und diese Indizien verdichteten sich im vergangenen Jahr dermassen, dass Marti gestern vor die Medien trat und im Rahmen seines jährlichen Öffentlichkeitsberichts konstatierte, dass ein Stausee eben sehr wahrscheinlich sei.

Archäologen setzten Puzzle aus Funden zusammen

Es sind lose Puzzleteile, die zur Stauseehypothese führen. Fast 100-jährige Luftaufnahmen, ein längst verschwundener Weg, der von der veränderten Topografie zeugt, der 1574 erwähnte Flurname «Am alten Weiher», Ziegelschrotmörtel, ein typischer Bestandteil römischer Wasserbauten, schliesslich die Position der vermuteten Staumauer an der engsten Stelle des Tals.

Gewichtigstes Indiz – und gemäss Archäologe Andreas Fischer eben doch beinah ein Beweis – sind Ablagerungen im Untergrund des einstigen, geschätzt rund 400 Meter langen Sees: sogenannte Stillwassersedimente. «Sie zeigen, dass an dieser Stelle über einen längeren Zeitraum Wasser gestanden hatte, das nie stärkeren Strömungen ausgesetzt war», erklärt Marti.

Der Stausee würde auch die grosse Bedeutung erklären, die man der einstigen Römersiedlung Batiniacum oder eben Bettenach zuschreibt, auf deren Zentrum noch heute die Kirche von Lausen hinweist und die an den Ufern des vielleicht Lacus Batiniacum genannten Gewässers lag.