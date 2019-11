Roche macht Platz für Rheinpromenade

Ab 2024 soll so auf der Rheinseite Platz gemacht werden. «Das sehr attraktive Südareal braucht eine neue Vision», sagt Jürg Erismann, Leiter des Roche-Standorts Basel, am Freitagvormittag. Und diese Vision bezieht die Stadt mit ein: Die derzeit enge Rheinpromenade soll breiter werden. Roche will dafür mehr Fläche zur Verfügung stellen.