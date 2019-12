Rochade bei den Basler Grünliberalen

Ihren Sitz im Grossen Rat gibt sie an Sandra Bothe-Wenk ab, die eine Kindertagesstätte leitet. Das neue Gesicht im Einwohnerrat derweil heisst Denice Wallace. Sie ist von Beruf Logopädin.

Mit diesen Neubesetzungen fahren die Grünliberalen ihre Strategie weiter, junge Frauen aufzubauen. Erst kürzlich rückte Esther Keller, ebenfalls eine junge Frau, für Aeneas Wanner in den Grossen Rat nach. Es sei das erklärte Ziel der Partei, den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen, teilte die Partei am Samstag in einer Medienmitteilung zum Personenwechsel mit. Ihr Amt als lokale GLP-Präsidentin werde Katja Christ auch weiterhin behalten, schreibt die Partei ausserdem.