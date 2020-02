Regierungsräte strahlen mit dem Himmel um die Wette

Der Kontrast zwischen den schwarzen Smokings und dem hellen Hafenbecken 2 im Hintergrund ist so stark, die Silhouetten der Basler Exekutivmitglieder sind so klar umrissen, dass es den Eindruck macht, man hätte sie «reingephotoshopped». Was auch der Wahrheit entspricht: Regierungs- wie auch Bundesräte werden häufig erst einzeln im Atelier abgelichtet und anschliessend ins Bild eingefügt.

Weshalb sich die Basler Exekutive gerade für den Hafen entschieden hat, teilt sie nicht mit. Der Kerosindampfer im Hintergrund dürfte nicht der Grund sein, schliesslich will man ja umweltfreundlicher werden. Der FCB-Kran dahinter hingegen ist unbestritten ein Sympathieträger.

Noch mehr als die Ortswahl beschäftigt uns jedoch die Frage: Wo ist eigentlich Tanja Solands Hund? Der «First Dog» von Basel muss aufgrund dringender Termine wohl abgesagt haben.

Brutschin widersetzt sich der SP-Kleiderordnung

Farblich sticht auf dem Bild niemand so wirklich hervor. Nur bei den Krawatten hat man sich ein bisschen was getraut. LDP-Erziehungsdirektor Conradin Cramer beispielsweise hat sich für eine grüne Kravatte auf hellblauem Hemd entschieden – obwohl man grüne Ausrutscher momentan ja eher der FDP nachsagt.

Der bald schon abtretende Regierungsrat Hans-Peter Wessels und die frisch gewählte Tanja Soland setzen SP-konform einen roten Akzent. Kollege Christoph Brutschin, der ebenfalls nicht mehr zu den Wahlen im Herbst antritt, scheert auf seine letzten Monate im Amt aus und trägt ganz SP-untypisch blau.

Dem kleinen Farbgemäckel zum Trotz kann man den sieben ranghöchsten Baslerinnen und Basler eines jedoch keinesfalls ankreiden: Dass sie nicht mit absolutem Optimismus ins Jahr 2020 starten würden.