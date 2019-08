Politisch endete die Geschichte in einem Debakel. Anhand einer nicht verpflichtenden Petition weigerte sich der Basler Regierungsrat, einen jungen Afghanen trotz gültigem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) in sein Erst-Asylland Österreich auszuweisen. Ein Entscheid von solcher Tragweite, dass sogar Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) die Regierung rügte und sie daran erinnerte, dass sie sich an Bundesrecht zu halten habe. Juristisch hat der Fall aber keine Konsequenzen für den Regierungsrat.