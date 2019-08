An der Unteren Rebgasse und im Rappoltshof, da geht es manchmal laut zu und her. Bis in die Morgenstunden wird dort gezecht, zudem werde mit Drogen gedealt, es sollen illegal Prostituierte aus dem Ausland in den Hof geliefert werden, und Mitarbeiter der Stadtreinigung sollen illegal deponierten Müll von anliegenden Fressbuden an der Unteren Rebgasse entsorgen – ebenfalls illegal. All diese Geschichten sorgten vor einem Jahr für Furore am Rheinknie.