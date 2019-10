Raser nach schwerem Unfall verhaftet

Zwei Franzosen rasten mit ihrem Toyota am frühen Samstagmorgen durch Basel. Beim Burgfelderplatz haben sie nach der Einreise in die Schweiz mit stark übersetzter Geschwindigkeit beim Burgfelderplatz ein Tram und einen Bus überholt. Bei seiner Fahrt habe der Lenker weitere Verkehrsteilnehmer akut gefährdet, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.